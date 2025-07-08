Sıhhiye Köprüsü'ndeki Bakım Çalışmaları Trafiği Olumsuz Etkiledi

Sıhhiye Köprüsü'ndeki Bakım Çalışmaları Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sıhhiye Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalar nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Yetkililer, çalışmaların bu akşam tamamlanacağını ve yarın sabah normal trafiğe dönülmesini bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Sıhhiye Köprüsü'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, köprüdeki asfalt sökülerek su yalıtımı uygulandı.

Çalışmalar süresince köprüde trafik akışı aktarmalı olarak tek şeritten sağlandı.

Söz konusu uygulama nedeniyle Celal Bayar Bulvarı'ndan Sıhhiye Köprüsü istikameti ile Kolej yönünden köprüye ulaşan güzergahlarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

ABB yetkilileri, Sıhhiye Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının asfalt serimiyle bu akşam tamamlanmasının, yarın sabah saatlerinden itibaren de trafik akışının normale dönmesinin planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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