Sigur Ros 28 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta konser verecek

İzlandalı post-rock grubu Sigur Ros, "Yüzdeyüz Müzik" katkılarıyla 28 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

Topluluk, Epifoni ve URU organizasyonuyla, kendilerinin oluşturduğu "Hopelandish" isimli dilde yazdıkları şarkılarıyla sahne alacak.

Müzik serüvenine 1997'de "Von" adlı albümü ile başlayan grup, bugüne kadar 7 albüme imza attı.

Eserlerinde post-rock, klasik müzik, ambient ve dream pop gibi farklı tarzlardan izler taşıyan grup, son olarak 2019'da "Variations On Darkness" ve "22° Lunar Halo" albümlerini yayımladı.

Sigur Ros, aynı zamanda "Game of Thrones" dizisinde de konuk olarak yer aldı.