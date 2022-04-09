sigortaladım.com sunduğu dijital hizmetlerle büyümesini sürdürüyor

sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, 2022 yılı için beklentilerinin 2021 yılından çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle dijital tarafta sigortacılığın gelişmesi ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunma amacıyla yapmış olduğumuz bir kampanyayla beraber penetrasyonumuzun yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde birçok yeni ürünü de müşterilerimize sitemiz üzerinden sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kızıltepe, sigortaladım.com'un faaliyetlerine ve sektördeki gelişmelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2021 yılında özellikle salgının etkisiyle beraber her ne kadar rakamsal bir büyüme gözükse de reel anlamda biraz daralmanın meydana geldiğini belirtti.

Faaliyet gösterdikleri dijital tarafta salgının olumlu etkilerini yaşadıklarını ifade eden Kızıltepe, sigorta sektöründe dijitalin yüzde 2'lik pazar payı olduğunu gördüklerini söyledi.

Kızıltepe, müşterilerden gelen taleplere bakıldığında Türkiye'deki lokomotif ürünün trafik sigortası gibi gözükse de bu yıl içinde siteye yeni ürün eklemeleri ile beraber kasko, DASK, seyahat sağlık poliçesi ve özellikle evcil hayvan sigortası ile ilgili ciddi talep aldıklarını bildirdi.

Lokomotif olarak zorunlu ürünlerin sektörü domine ettiğini aktaran Kızıltepe, "Trafik sigortası yaptıran herkese egzoz gazı emisyon ölçümü hediye ediyoruz. Biz geçen sene de haziran ayından itibaren bu kampanyayı yapmıştık. Buradaki aslında 'daha çevreci ve daha yeşil bir dünya' sloganıyla yola çıktık ve müşterilerden çok olumlu tepkiler aldık." diye konuştu.

"Zorunlu ürünlerde müşteri tutunma oranı düşük"

Kızıltepe, kampanyalarla müşterilerin dijital ortamdan sigorta alımını teşvik etmeyi amaçladıklarını anlatarak, İngiltere'de dijital sigortacılığın yüzde 60 seviyelerinde bulunduğunu, Avrupa Kıtası'nda bunun yüzde 7-8'lerde olduğunu, Türkiye'de ise adım adım ilerlediğini ve bunun uzun soluklu bir operasyon olacağını vurguladı.

Türkiye'de dijital sigortacılık alanında yeni oyuncuların da olduğunu belirten Kızıltepe, "Hep beraber el birliğiyle aslında bu işin büyümesine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Kızıltepe, dijital sigortacılığın daha çok müşterileri tanıma, o anlık olarak ihtiyaçlarını tespit etme, ihtiyaç olan ürünü o an sunabilme kapasitesiyle de alakalı olduğuna işaret ederek, sigorta şirketleriyle yapacakları ortak çalışmalarla bu alanı bir noktadan diğer bir noktaya taşıyabileceklerini söyledi.

Zorunlu ürünlerde müşteri tutunma oranının, yani poliçe yenileme oranının, düşük olduğunu belirten Kızıltepe, "Kişilerin kendisinin faydalandığı ürünlerde bu oran çok daha yüksek çünkü hizmeti kendisi alıyor. Şirketi, aracı kurumu kendisi seçip, deneyimi kendisi yaşıyor." dedi.

"2022 yılında özellikle sağlık sigortasında büyük bir ivme yakalanacağını düşünüyoruz"

Kızıltepe, 2022 yılı için beklentilerinin 2021 yılından çok daha yüksek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle dijital tarafta sigortacılığın gelişmesi ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunma amacıyla yapmış olduğumuz bir kampanyayla beraber penetrasyonumuzun yükseldiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde birçok yeni ürünü de müşterilerimize sitemiz üzerinden sunmaya devam edeceğiz. Şu anda sektörde özellikle otomobil ağırlıklı ürünlerin daha fazla talep gördüğünü görüyoruz.

2021 yılında salgının etkisiyle sağlık sigortası ürünlerinde de müşterilerin bilinçlendiğini ve daha fazla bir talep yaratıldığını bu anlamda görüyoruz. Bu yıl özellikle evcil hayvan sigortalarında ve evcil hayvan sahipliğinde bir artışın meydana gelmesiyle beraber yeni çıkan ürünleri müşterilere olan faydasından söz etmek mümkün.

2022 yılında özellikle sağlık sigortasında büyük bir ivme yakalanacağını düşünüyoruz. Birbiriyle entegre olan ürünlerin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yine dijital dünyada sunulacağını hep beraber göreceğiz."

"Hem bireysel hem de kurumsal alanda 1 milyonun üzerinde müşteriye hizmet verdik"

sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren ise sigortaladım.com'un faaliyetine başlamasından bu yana hem bireysel hem de kurumsal alanda 1 milyonun üzerinde müşteriye hizmet verdiklerini bildirdi.

Özveren, zorunlu olan trafik sigortası ürününde yılda iki defa çekici hizmeti verdiklerini belirterek, "Trafik sigortası aldığında aynı zamanda Türkiye'de ilk ve tek olan egzoz gazı emisyon ölçümü hizmeti veriyoruz. Bu sene bunu uzatmamızın temel sebebi aslında müşterilerimizi yoğun ilgisi ve gerçekten bu konuda bize mutluluklarını ifade etmelerinden ötürü biz bunu bu sene de sağladık. Tabii ana çıkış noktası marka olarak 'daha yeşil bir trafik için' dedik." diye konuştu.

Doğa dostu olmalarının yanı sıra aynı zamanda sundukları evcil hayvan sigortasıyla hayvan dostu bir marka olduklarını ortaya koyduklarını ifade eden Özveren, sigortaladım.com'a ziyaretçi sayısının her yıl 2'ye katlayarak büyüdüğünü vurguladı.

Özveren, tüketicilere güvenli bir altyapıyla 3D ödeme hizmeti de sunduklarını belirtti.