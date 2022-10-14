Signal Festivali Prag'da Başladı
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PRAG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali'nde bir ışık enstalasyonunu seyreden insanlar görülüyor, 13 Ekim 2022. Dijital ve yaratıcı kültürün sergilendiği ve bu sene onuncusu düzenlenen festival Pazar gününe kadar açık kalacak.
PRAG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali'nde bir ışık enstalasyonunu seyreden insanlar görülüyor, 13 Ekim 2022. Dijital ve yaratıcı kültürün sergilendiği ve bu sene onuncusu düzenlenen festival Pazar gününe kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel