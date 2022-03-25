Sığırcık kuşlarının gün doğumu dansı görenleri mest etti - Haberler

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Sığırcık kuşlarının gün doğumu dansı görenleri mest etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sığırcık kuşlarının gün doğumu dansı görenleri mest etti

Denizli'de sabah saatlerinde bir anda semada ortaya çıkan, yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri mest etti.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de sabah saatlerinde bir anda semada ortaya çıkan, yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı görenleri mest etti.

Denizli'de son 10 yılın en soğuk kışının ardından hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artmasıyla birlikte, göçmen kuşlarda kentte geri dönmeye başladı. Gün doğumunda bir anda ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşu, gruplar halindeki gökyüzünde dans etti. Geceleri ağaçlara konan kuşlar, sabahın erken saatlerinde görsel şölen oluşturdu.

Gökyüzünde çeşitli figürler çizen yüzlerce kuş, farklı yönlerde uçuşarak bir dans gösterisini andıran manzaralar ortaya çıkardı. Vatandaşların da ilgiyle izlediği kuşların görsel şöleni, güneşin doğmasıyla birlikte son buldu.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Sığırcık kuşlarının gün doğumu dansı görenleri mest etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Denizli, Güncel, Haberler

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