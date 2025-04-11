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Sığırcık Kuşları Yüksekova'da Baharın Müjdecisi

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Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte sığırcık kuşları semalara gelerek görsel bir şölen sundu. Sürü halinde çatılara konan kuşlar, halk arasında baharın gelişini müjdeleyen sembol olarak biliniyor.

Baharın müjdecisi sığırcık kuşlar Yüksekova semalarında

HAKKARİ - Baharın müjdecisi olarak bilinen sığırcık kuşlar, Yüksekova semalarında adeta görsel şölen sundu.

Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte sığırcık kuşları gelmeye başladı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen sığırcık kuşlar, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı.

Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan sığırcıklar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Sığırcık kuşların eskiden beri baharın müjdecisi olarak bilindiğini belirten Abdullah Durna isimli vatandaş, "Artık ilkbaharın geldiğini bize söyleyen görüntüler görüyoruz. Şuan Yüksekova semalarında sürü halinde sığırcık kuşlar adeta görsel şölen sunuyor. En ilginç tarafı ise her çatıya sürü halinde konmuşlar. Bizde o güzel manzarayı yerinde izliyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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