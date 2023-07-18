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Sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi

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Samsun'da 8 kattaki dairenin balkonunda sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi. Evde bulunan vatandaşlar yangın sırasında tahliye edildi.

Sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi

SAMSUN Samsun'da 8 kattaki dairenin balkonunda sigaradan çıkan yangında 1'i polis 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Evde tek başına kaldığı öğrenilen ikamet sahibi Selim Çebi, balkonda sigara içtikten sonra evin içerisine girdi. Bir süre sonra balkondan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi kendini dışarıya attı. Bu sırada dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında evde bulunan vatandaşları tahliye etmek isteyen bir polis memuru ve ev sahibi dumandan etkilendi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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