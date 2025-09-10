Haberler

Sigara ve Doğurganlık Konulu Konferans Yapıldı

Sigara ve Doğurganlık Konulu Konferans Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Çorum Şubesi'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Ümit Görkem, sigaranın üreme sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgiler verdi. Sigara kullanımının doğurganlık üzerindeki zararlarını ve anne adaylarına etkisini vurguladı.

Yeşilay Çorum Şubesi'nde "Sigara ve Doğurganlık" konulu konferans gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı, Tüp Bebek Merkezi Birim Sorumlusu ve Yeşilay Çorum Şubesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Görkem, sigaranın üreme sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin sunum yaptı.

Prof. Dr. Görkem, sigaranın doğurganlık üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunduğunu dile getirerek, "Sigara, yalnızca akciğer ve kalp sağlığını değil, doğurganlığı da tehdit ediyor." dedi.

Sigara kullanımının üreme fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Görkem, "Gebelik oluşumunda gecikme, erken menopoz, yumurtalık rezervinde azalma, sperm yoğunluğunda düşüş, düşük ve dış gebelik riskinde artış sigara kullanımının sonuçları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Gebelik döneminde sigara kullanımının yalnızca anne adayını değil, doğacak çocukları da etkilediğine değinen Görkem, şunları kaydetti:

"Sigara içen annelerin kız çocuklarının yumurtalık rezervleri azalıyor. Gebelikte sigara kullanan annelerin çocuklarında diş çürükleri daha sık görülüyor. Bazı bilimsel araştırmalara da değinildiğinde sigaranın daha vahim bir sonucu da gelecek nesillerde akademik başarı düşüşüne yol açabilmesidir."

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil de bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık oluşturmayı sürdürdüklerini belirterek, sağlıklı nesiller için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kantar, bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz, gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını kaydetti.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
CHP'nin Kadıköy mitingi öncesi üst geçide 'Kılıçdaroğlu' pankartı asıldı

Geri dönüş tartışmalarını alevlendiren afiş: Asıldığı yer de manidar
AB, İsrail'e karşı harekete geçti: Yaptırım ve ticareti askıya alma konuları masada

Avrupa Birliği, gözü dönen İsrail'e karşı harekete geçiyor
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Cengiz Ünder'in içinden adeta Messi çıktı, Sergen Yalçın kayıtsız kalamadı

Cengiz'in yaptıklarını gören Sergen Yalçın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.