Sigara ve Doğurganlık Konulu Konferans Yapıldı

Yeşilay Çorum Şubesi'nde "Sigara ve Doğurganlık" konulu konferans gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı, Tüp Bebek Merkezi Birim Sorumlusu ve Yeşilay Çorum Şubesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Görkem, sigaranın üreme sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin sunum yaptı.

Prof. Dr. Görkem, sigaranın doğurganlık üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunduğunu dile getirerek, "Sigara, yalnızca akciğer ve kalp sağlığını değil, doğurganlığı da tehdit ediyor." dedi.

Sigara kullanımının üreme fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Görkem, "Gebelik oluşumunda gecikme, erken menopoz, yumurtalık rezervinde azalma, sperm yoğunluğunda düşüş, düşük ve dış gebelik riskinde artış sigara kullanımının sonuçları arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Gebelik döneminde sigara kullanımının yalnızca anne adayını değil, doğacak çocukları da etkilediğine değinen Görkem, şunları kaydetti:

"Sigara içen annelerin kız çocuklarının yumurtalık rezervleri azalıyor. Gebelikte sigara kullanan annelerin çocuklarında diş çürükleri daha sık görülüyor. Bazı bilimsel araştırmalara da değinildiğinde sigaranın daha vahim bir sonucu da gelecek nesillerde akademik başarı düşüşüne yol açabilmesidir."

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil de bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık oluşturmayı sürdürdüklerini belirterek, sağlıklı nesiller için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Aliyenur Kantar ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kantar, bağımlılıklardan kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz, gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek sağladıklarını kaydetti.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.