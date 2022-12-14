'SİGARA KULLANMIYORUM' DEDİ, KARNINDAN BIÇAKLANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet A., kendisinden sigara isteyen ve Sigara kullanmıyorum cevabını verdiği kişi tarafından Yalan söylüyorsun denilerek karnından bıçakla yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet A., kendisinden sigara isteyen ve Sigara kullanmıyorum cevabını verdiği kişi tarafından Yalan söylüyorsun denilerek karnından bıçakla yaralandı. Karnındaki bıçakla hastaneye kaldırılan Muhammet A. tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi, Özfidanlık Sokak'ta meydana geldi. Muhammet A.'nın yanına iddiaya göre, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. Kimliği belirsiz kişi, sigara istediği Muhammet A.'dan Sigara kullanmıyorum cevabını aldı. Muhammet A. yoluna devam etmek isterken, önünü kesen şüpheli, Yalan söylüyorsun diyerek gencin karnına bıçak saplayıp kaçtı. Muhammet A. kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler genç çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Muhammet A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Tedaviye alınan Muhammet A.'nın karnındaki bıçağın ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)