Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, giyim mağazasını küle çevirdi. Yangın, dün akşam Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. İş yeri sahibi, işletmeyi saat 20.00 sularında kapattı. Gece 24.00 sularında iş yerinde yangın sonucu cam patladı. İşletme sahibi Recep Türkoğlu, dükkanın kundaklandığından şüphelendiğini söyledi. İş yerinin 2 milyon değerindeki ürünleri kül oldu.

Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın mağazayı küle çevirdi

Diyarbakır'da giyim mağazasında 2 milyon değerinde ürün kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangın, giyim mağazasını küle çevirdi.

Yangın, dün akşam Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; iş yeri sahibi, işletmeyi saat 20.00 sularında kapattı. Gece 24.00 sularında iş yerinde yangın sonucu cam patladı. Vatandaşlar, patlama üzerine yangını fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve iş yeri sahibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ve iş yeri sahibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

"Kundaklamadan şüpheleniyorum"

İşletme sahibi Recep Türkoğlu, dün akşam 20.00 sularında dükkanı kapattıklarını söyledi. 24.00 gibi mahalle sakinlerinin kendisini aradığını belirten Türkoğlu, "Bu cam patlamıştı. Geldiğimizde dükkan yanıyordu. Arka tarafta alevler vardı. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. İnceleme yaptılar. Elektrik kontağında bir sorun olmadığını söylediler. Ne varsa dışarıdan gelen bir ateş. ya bina sakininin attığı bir izmarit olur ya da başka birinin yakması olur. Bina sakininden değil, kundaklamadan şüpheleniyorum" dedi.

"2 milyon üzerinde zarar var"

İş yerinin 160 metrekare giyim mağazası olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Faturaların tespiti içeride. 1,5 milyon üzerinde mal vardır. Dekorasyondur, depodaki maldır, hepsi onlarla beraber yandı. Şu anda hiçbir mal yok. 2 milyon üzerinde zarar var" diye konuştu.

Ölen veya yaralananın olmadığı yangında incelemeler devam ediyor.