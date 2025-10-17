Haberler

Sigara İstemek Üzerine Yaşanan Kavga: Öğrenci Tutuklandı

Zonguldak'ta bir liseli öğrenci, sigara istemesi üzerine 'sigara kullanmıyorum' diyen arkadaşına yumruk attı. Çenesi kırılan genç hastaneye kaldırılırken, yumruk atan öğrenci tutuklandı.

ZONGULDAK'ta Erdemir Anadolu Lisesi tuvaletinde 12'nci sınıfa giden iki öğrenci arasında 'sigara isteme' tartışmasında Berk E., 'sigara kullanmıyorum' diyen Uygar T.U.'ya (16) yumruk attı. Çenesi kırılan Uygar T.U. hastanede tedavi altına alınırken, Berk E. İse çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 14 Ekim'de Erdemir Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 12'nci sınıfa giden Uygar T.U. arkadaşıyla birlikte tuvalete gitti. Daha sonra tuvalete gelen Berk E., Uygar T.U.'dan sigara istedi. Uygar T.U., 'sigara kullanmıyorum' diyerek uzaklaşmaya çalıştı. Berk T. ise attığı yumruk ile Uygar T.U.'yu yere devirdi. Çevredeki öğrenci ve öğretmenler olaya müdahale etti. Okul idaresi 2 öğrencinin ailesini arayarak okula çağırdı.

Dişinin kırıldığı görülen Uygar T.U., babası ile birlikte önce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Burada tedavi edilemeyen Uygar T.U. önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çenesinde kırıklar olduğu belirlenen Uygar T., Plastik Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı.

Uygar T.U.'nun ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Berk E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
