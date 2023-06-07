Sigara firmalarıyla ilgili şikayetler yüzde 20 arttı

Sigara grupları zam oranlarını bir bir açıklarken, tüketici ve esnaf stokçuluk yapıldığını ve sigara firmalarının kotalı satışlarının mağduriyet yarattığını dile getirdi.

Sigara grupları zam oranlarını bir bir açıklarken, tüketici ve esnaf stokçuluk yapıldığını ve sigara firmalarının kotalı satışlarının mağduriyet yarattığını dile getirdi. Şikayetvar'a durumla ilgili yüzlerce şikayet ulaştı. Platformdan yapılan açıklamaya göre 2022'nin ilk 5 ayındaki şikayet sayısı bu yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak bin 22'den bin 231'e yükseldi.

Çözüm platformu Şikayetvar'a konuyla ilgili yüzlerce şikayet ulaşırken, 2022'in ilk 5 ayı ile 2023'ün aynı dönemi kıyaslandığında şikayetlerin yüzde 20 arttığı gözlemlendi. Sigara firmalarıyla ilgili şikayetlerin zirve yaptığı ay ise Mayıs oldu. Sigara satışı yapan bayiler, dağıtım firmalarının rut günlerinde gelmediğini, geldiklerinde ise sınırlı sayıda ürün bıraktığını ifade ederken, tüketiciler, sigara satışı yapan esnaf ve zincir marketlerin stokçuluk yaptığını ve sigara satışı yapmadıklarını iddia etti.

Konuyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerin bazıları ise şöyle sıralandı:

"HER GÜN TAZE BALIK GELEN MARKETTE SİGARA YOK"

"Dün Isparta'da zincir marketlerden birine girdim ve normal olarak sigara da almak istedim. Her gün taze balık gelen markette bazı marka sigaraların olmadığını söylediler. Ben asla inanmıyorum. Gelecek olan zammı bekleyip, ellerinde olan sigarayı bize satmadılar resmen.

"ZAM GELECEK DİYE SİGARA SATIŞI YAPMIYOR"

"Antalya ilinin, Elmalı ilçesine bağlı Özdemir köyü sınırları içerisindeki petrol istasyonunun marketinde, sigaraya zam gelecek diye sigara satışı yapmıyor. Bunun çözülmesi ve cezai işlem yapılmasını talep ediyorum."

"SİGARA ALAMAZ DURUMA GELDİK"

"Sayın yöneticiler son bir haftadır Edirne ili Keşan ilçesinde toptan dağıtıcılık yapan firma, zam gelecek bahanesiyle bakkallara sigara vermiyormuş. Ürünü market ya da bakkaldan istediğimizde ' Zam gelecek bize de sigara vermiyorlar.' diyorlar. Sigara alamaz duruma geldik. Lütfen ilgilenin biz de sigara alalım."

"KOTA KOYMAK NEDİR?"

Her zamanki gibi zincir markete alışverişe gittim. Her gün aldığım sayıda sigara almak istedim. Aldığım cevap ise 'Sigarada kota var ancak 2 tane verebiliyoruz' oldu. Zam gelecek diye kota koymak nedir?

"15 GÜNDÜR SİGARA BULAMIYORUZ"

"Marketler stokçuluk yapıyor. Zam gelecek diye 15 gündür sigara bulamıyoruz. Bu Nizip ilçesindeki marketlere yaptırım yapılması gerekiyor. Bu yapılanlar firmalara yakışmıyor. Ne fiyat dediyseniz aldık ve fedakarlığı bu şekilde karşılamamak lazım."

"MÜŞTERİLERİMİZE YOK SATIYORUZ"

"Zam gelecek amaçlı stokçuluk yapıp satış noktalarına çok az sayıda sigara veriyorsunuz. Bizler küçük ölçekli işletmeleriz ve müşterilerimize yok satmıyoruz. Bu durum piyasayı sıkıntıya sokuyor. Sizden ricam, bu duruma el atmanız."

"BUNUN ÇÖZÜMÜNE BAKSINLAR"

"Zam geleceğini söylüyorlar ve hiçbir yer sigara vermiyor. Bunun çözümüne baksınlar. Biz 50 lira olsa bile içeceğiz o sigarayı. Neyin stoğunu yapıyorlar, anlamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Yoksa sigaradan dolayı kavga çıkacak marketle ve müşteri arasında."

"ZAM İÇİN MÜŞTERİ KAYBETTİNİZ"

"Marketten 5 adet sigara almak istediğimde çalışan arkadaş bana 2 adetten fazla alamayacağımı belirtti ve sebebini sorduğumda zam geleceği için kısıtlamaya gidildiğini söyledi. Müşteri hizmetlerini arayıp böyle bir uygulamalarının olup olmadığını sorduğumda bana zamla ilgili olmadığını ve bu uygulamanın zaten uzun zamandır var olduğunu ve mağazanın bana inisiyatif uyguladığını söyledi. Sorun şu ki bu uygulama daha önce var ise ben çeşitli mağazalarınızdan nasıl daha düne kadar 4-5 adede kadar alabiliyorken bugün 'kural' adı altında böyle bir kısıtlamayla karşılaşıyorum? Böyle ucuz hareketler bir zincir markete yakışmıyor. 3 kuruşluk zam için müşteri kaybettiniz"

"ZAM GELECEK DİYE SİGARA GELMİYOR"

"Market, sigara satışı yapmıyor. Kendisine sorduğumuzda ise sigara gelmiyor, galiba zam gelecek ondan dolayı alamıyoruz deyip mağdur durumuna düşürüyor. Her ne kadar çağrı merkezlerine ulaşmaya çalışsam da sonuç alamadım. Ben de buradan şikayetimi belirtmek istedim. Gerekli işlemlerin ivedi olarak uygulanmasını sizlerden arz ederim."

"SİGARA STOKÇULUĞU YAPILIYOR"

Marketten her zamanki gibi toplu sigara alımı yapmak istedim fakat kasiyer 2 paketten fazla sigara veremeyeceklerini, mail geldiğini sigaraya zam geleceğini söyledi. Mağaza müdürü ile görüşmek istedim kendisi de stantlarında dolu olmasına rağmen zaten elimizde o kadar sigara yok dedi. Sigara stokçuluğu yapılıyor.

"SİGARA FİRMALARI AÇIKLAMA YAPSIN"

Ankara'da yaşıyorum. Hiçbir yerde sigara satılmıyor. Bize söylenen sigara firmaları zam gelecek diye vermiyor. O zaman lütfen şirket yetkilileri TV'ye çıkıp açıklama yapsın 'Biz zam belirlenene kadar satış yapmayacağız. Şu tarihi bekleyin' diye. Sizin o beklediğiniz tarih geldiğinde ve piyasaya sürdüğünüzde bakalım biz satın alacak mıyız?

"ESNAFIM, YETERİNCE SİGARA VERİLMİYOR"

Ben İstanbul'da bir esnafım. Sigara standının hali ortada. Foto atacağım. Bana verdikleri 10 karton sigara ve perşembe günü gelecek. 'Yetmiyor' diyorum 'Kısıtlama var' deniliyor. 'Zam mı var?' diyorum 'Hayır' diyorlar. 'E o zaman sigara verin' diyorum 'Hayır' diye cevap geliyor. Yaptığınız saygısızlık.

"SİGARA SATIŞI YAPAN BAYİİLER MAĞDUR EDİLİYOR"

Sigara firması, yaklaşık 2 haftadır sigaraya zam geleceği düşüncesi ile mal temin etmemekte. Ülkemiz içerisinde üretim yapıp para kazanan bu firmanın suç olan bir işlem tesis ederek eldeki mallarını yok bahanesi ile geri çekmesi açık şekilde insanları ve dahi satış yapan bayileri mağdur etmektedir. İnsanların bu firmaya karşı tutumlarını değiştirmesini, eğer mümkünse firmanın 3 haftaya varan 'ürün yok' söyleminin sigara zammı sonrası bir anda gökten sigara yağmışçasına var diyerek geri piyasaya sürmesinin engellenmesini istemekteyim. Umarım firma dikkate alarak ürün dağıtımı yapar iş işten geçmeden.