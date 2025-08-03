Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'nde Hedef 38 Bin Dosya

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar verildiğini, 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kurulduğunu belirterek, "Hedefimiz, adliyelerimizin proje kapsamında 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırması." açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, "Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Adım Adım İlerliyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024'te Bakanlık olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bu konuda mahkemelerin daha hızlı karar almasını sağlamak amacıyla kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirerek yargılamanın daha etkin yürütülmesini sağladıklarını belirten Tunç, "Bu alandaki uzman personel sayımızı artırdık. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri tespit ettik. Yurt dışı adalet müşavirlerimizi etkinleştirdik. Kadastro haritalarının güncel şekilde oluşturulmasından helikopterli keşif imkanlarına kadar birçok teknolojik yeniliği hayata geçirdik. Böylece, uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

"Güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Tunç, projeyle vatandaşları mülkiyet belirsizliklerinden kurtardıklarını, yargı sisteminin etkinliğini artırdıklarını ve mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugüne kadar 12 bin 887 karar verildi. 177 bin 417 taraf ve 35 bin 150 parsel hakkında hüküm kuruldu. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki kadastro mahkemelerimiz, 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Hedefimiz, adliyelerimizin proje kapsamında 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırması. Reform irademizi diri tutarak, gecikmeyen, öngörülebilir, güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, diğer kadastro mahkemelerimizin de en kısa zamanda hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz."