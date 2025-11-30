Haberler

Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile Mülkiyet Sorunlarına Çözüm

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında 15 bin 477 karar verildiğini ve 231 bin 305 vatandaşın mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü açıkladı. Proje ile kadastro mahkemelerinin iş yükü azaltıldı ve yargılamalar daha etkin hale getirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 karar verildiğini, 231 bin 305 vatandaşın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Tunç, NSosyal'deki hesabından "Hedefimiz sıfır kadastro dosyası" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1950'li yıllardan bu yana sorun haline gelen kadastro uyuşmazlıklarını çözmek için 2024'te Bakanlık olarak Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'ni hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Uygulamayla mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını, yargılamaları etkin hale getirdiklerini ve vatandaşları mülkiyet belirsizliklerinden kurtardıklarını belirten Tunç, "Bu kapsamda, kadastro mahkemelerinin bulunduğu yargı çevrelerini birleştirdik. Uzman personel sayımızı artırdık. Mahkemelere teknik, teknolojik ve idari destekler sunduk. Kadastro haritalarının güncelleştirilmesinde teknolojik tüm imkanlardan faydalandık. Yurt dışı tebligatlarda taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikleri giderdik." ifadelerini kullandı.

Böylece uzun yıllardır süren kadastro davalarını hızla sonuçlandırmaya başladıklarına işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında bugüne kadar 15 bin 477 karar verildi. 231 bin 305 vatandaşımızın taraf olduğu 40 bin 394 parsele ilişkin mülkiyet sorunu çözüldü. Kırşehir, Arapgir, Mut ve Mutki Kadastro Mahkemelerinden sonra Tokat, Simav ve Söke Kadastro Mahkemelerimiz de 'Sıfır Kadastro Mahkemesi' hedefini başarıyla tamamladı. Adliyelerimizin proje kapsamında, 38 bin kadastro dosyasını yıl sonuna kadar sonuçlandırmasını hedefliyoruz. Sıfır Kadastro Dosyası hedefine ulaşan adliyelerimizi tebrik ediyor, tüm kadastro mahkemelerimizin hedeflerine ulaşabilmesi için desteğimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
