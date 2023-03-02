Sıfır cip 'kusurlu' çıktı; 4,5 yıl sonra 'bedel iade' kararı

TRABZON'da, satın aldığı sıfır kilometre cipte oluşan elektronik arıza nedeniyle satıcı şirkete dava açan Sabri Kızıltan, 4,5 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Talep edilen bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme, 'kusurlu' olduğu tespit edilen aracın 'güncel bedeli' ile iadesine hükmetti. Kızıltan, "Türk adaletine güvenin. Bizim davamız belki de emsal oluşturdu" dedi.

Ortahisar ilçesinde oturan Sabri Kızıltan, 5 yıl önce sıfır kilometre cip satın aldı. Cipin elektronik göstergesinde ikaz ışıklarının sürekli yandığını fark eden Kızıltan, durumu yetkili servise iletti. İkaz ışıklarının yanı sıra şanzıman aksanı ile park konum sensörünün bozulup, çarpışma önleyicisinin de devre dışı kaldığını öğrenen Kızıltan, yetkili servisten arızanın giderilmesi ya da değişimi konusunda olumsuz dönüş alınca mahkemeye başvurdu. Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde satıcı şirkete açılan davada; Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 6 mühendis akademisyenden oluşan bilirkişi heyeti, araçta teknik inceleme yaptı. Test sürüşlerinin ardından heyet, davacı kişiyi haklı bulup, araçtaki arızaların sürüş güvenliğini tehlikeye sokacak kapasitede olduğu yönünde rapor ortaya koydu. Talep edilen bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme, 'kusurlu' olduğu tespit edilen aracın 'güncel bedeli' ile iadesine hükmetti. İstinaf mahkemesi de kararı onadı. 4,5 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Kızıltan'a güncel tutar ödendi.

Türk adaletine güvenilmesi gerektiğini belirten Kızıltan, "Bize birtakım zorluklar çıkarıldı. Sonuçta can güvenliğimiz tehlike altında. Bu aracı 5 yıl boyunca kullanmak zorunda bırakıldık. İnsan, 'Avrupa'da kullanıcının canı değerli de Türkiye'de değil mi?' diye düşünüyor. Aynı araçta bu şekilde benzer arızalar yaşayan tüketicilere acizane tavsiyemiz, araçlarının garantisi bitmiş olsa bile dava açma hakları var. Türk adaletine güvenin. Bizim davamız belki de emsal oluşturdu. Farklı kullanıcıların dava süreçleri, bu nedenle daha kısa sürebilir" diye konuştu.