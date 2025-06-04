Sıfır Atık Vakfından okullarda sıfır atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitimi

Sıfır Atık Vakfından okullarda sıfır atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitimi
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Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'da "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine sıfır atık farkındalık eğitimi veriyor.

Sıfır Atık Vakfı, İstanbul'da "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine sıfır atık farkındalık eğitimi veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2017'de öncüsü olduğu "Sıfır Atık Girişimi" kapsamında harekete geçen Sıfır Atık Vakfı eğitmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde "Sıfır Atık Çocuk: Geleceğe Değer" projesiyle ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilincini kazandırmak amacıyla İstanbul'daki bazı okulları ziyaret etti.

Eğitmenler, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine sıfır atık kavramını tanıtmak ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler ve uygulamalar gerçekleştirdi.

Proje kapsamında, vakıf eğitmenleri Üsküdar'daki Kuzguncuk İlkokulu'nda atık yönetimine ilişkin farkındalık eğitimi verdi.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Sıfır Atık Vakfı Proje Yöneticisi Esra Kartal, okullarda sıfır atık farkındalık seminerleri düzenlediklerini belirterek, "Okullarda, 'Çevreye karşı sorumluluklarımız nelerdir, atık ve çöpün ayrımı nedir, sıfır atık nedir ve sıfır atığın amacı nedir, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm nedir?', çocuklara bunlardan bahsediyoruz." dedi.

Eğitimlerde, çocuklarla atıklardan kompost yaptıklarını anlatan Kartal, "Seminerin sonunda çocuklardan bir söz vermelerini istiyorum. 'Sıfır atık çocuk sözü' diyoruz biz buna. Çevreye karşı duyarlı olacaklarına, israf etmeyeceklerine, sıfır atığı alışkanlık haline getireceklerine dair bir söz istiyoruz çocuklardan." diye konuştu.

Seminerlere gittikleri okullarda öğrencilerin kendilerini merakla karşıladığını aktaran Kartal, çocukların kompost üretimine yabancı olmadığını, bazılarının aileleriyle yumurta kabuklarından kompost yaptığını anlattı. Kartal, "Vakıf olarak amacımız hem bireyde hem çocuklarda erken yaşlarda sıfır atığı bir yaşam kültürü haline getirebilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Anneme, çöpleri dikkatli ayrıştır, diyeceğim"

Eğitime katılan 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Bera Akdoğan, eğitimi faydalı bulduğunu belirterek, "Atıkların nasıl ayrıştırıldığını ve atığın ne olduğunu öğrendim. Anneme eğitimi anlatacağım, çöpleri dikkatli ayrıştır, diyeceğim." dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Doğa Dünderalp ise "Çöplerin, atıkların nasıl ayrıştırıldığını, kompostun nasıl yapıldığını, bir sürü şey öğrendim. Anneannem yumurta kabuklarını bahçeye, çiçeklere koyuyor. Anneme, 'Yumurta, meyve kabuğu gibi şeyler kalırsa elimizde, onlarla kompost yapıp dışarıdaki bitkilere koyabiliriz' diyeceğim." diye konuştu.

Vakıf, İstanbul'da başlayan eğitimi, tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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