Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak

Sıfır Atık Vakfı, dünyanın en büyük küresel iklim etkinliği New York İklim Haftası'nda bu yıl Türkiye'yi temsil edecek ana partnerlerden biri olacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, 21-28 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek etkinliğin, iş dünyası, teknoloji, siyaset, akademi ve sivil toplum liderlerini bir araya getirerek, küresel iklim değişikliğine yönelik cesur adımların tartışılacağı bir buluşma noktası olacağı belirtildi.

Vakfın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, Türkiye'nin iklim ve sürdürülebilirlik vizyonunu küresel ölçekte tanıtmak amacıyla söz konusu etkinlikte ana partnerler arasında yer alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Vakfın Başkanı Samed Ağırbaş'ın konuşmacı olarak katılım sağlayacağı etkinlikte, Türkiye'nin atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir ve iklim dostu şehir ve yaşam modellerine yönelik öncü uygulamaları ve yenilikçi politikalarının uluslararası katılımcılara tanıtılacağı kaydedildi.

Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir çevre dostu teknolojiler gibi alanlarda küresel aktörlerle ortak projeler geliştirilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımına zemin hazırlanacak etkinlik kapsamında oluşacak işbirliklerinin, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasına da katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası liderlerin önemli duyurular ve tartışmalarla bir araya geleceği, iş dünyası, hükümet ve iklim alanında yetkin isimlerin buluşacağı etkinlikte, küresel iklim gündemine yön verecek fikirlerin masaya yatırılmasının beklendiği aktarıldı.

Türkiye'nin "Sıfır Atık Vizyonu" dünyaya yayılıyor

New York İklim Haftası 2025 kapsamında, New York genelinde 900'den fazla etkinlik, aktivasyon ve kampanya düzenleneceği bildirilen açıklamada, "Sağlık, enerji, finans ve gıda gibi kritik alanları kapsayan 10 ana tema üzerinden oluşturulan program, şirketlerden hükümetlere, aktivistlerden sanatçılara kadar çok geniş bir paydaş kitlesini bir araya getirecek. Çevrim içi ve fiziksel katılım imkanı sunan etkinlikler, her düzeydeki iklim gönüllüsüne açık olacak." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sıfır Atık hareketinin mimarı ve çevre konusundaki küresel farkındalığın öncüsü olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, yıllardır sürdürülebilirlik ve iklim konularındaki çalışmalarıyla uluslararası platformlarda örnek gösteriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na öncülük eden Emine Erdoğan'ın Türkiye'de başlattığı Sıfır Atık projesi, dünyanın dört bir yanına taşınarak çevre duyarlılığını yükseltmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

"Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, sürdürülebilir ve iklim dostu bir gelecek için küresel ölçekte yürütülen bu işbirliğinin parçası olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, atığı kaynağında önlemek, sıfır atık farkındalığını artırmak, yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmak, enerji dönüşümünü kararlı bir şekilde yenilenebilir kaynaklara yönlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışıyla çalışmaların küresel ölçekte sürdürülmeye devam edileceği bildirildi.

