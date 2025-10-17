Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu"nda konuştu Açıklaması

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bir fikir olarak doğan Sıfır Atık Hareketi, bugün yalnızca bir çevre girişimi değil, yüzlerce ülkenin benimsediği küresel bir bilinç hareketine dönüşmüştür." dedi.

Ağırbaş, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle Hilton Bomonti'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu.

Bugün, insanla mekanın ilişkisini ve doğayla uyumlu yaşamın gerekliliğini yeniden tanımlayan bir anlayışla bir arada bulunduklarını belirten Ağırbaş, "İnsan, Mekan ve Dönüşüm" başlığı altında 108 ülkeden gelen katılımcıların aynı çatının altında buluştuğunu dile getirdi.

Ağırbaş, "2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bir fikir olarak doğan Sıfır Atık Hareketi, bugün yalnızca bir çevre girişimi değil, yüzlerce ülkenin benimsediği küresel bir bilinç hareketine dönüşmüştür. Biz, sıfır atığı yalnızca bir çevre politikası değil, yaşamın özüne dair bir felsefe olarak görüyoruz. Biliyoruz ki, sistemin değişimi, zihinlerin değişimiyle mümkündür. Bunu ancak birlikte başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sıfır atığın çöpü değil, değeri yeniden tanımladığını dile getiren Ağırbaş, "Doğayı korumak değil, doğayla yeniden bağ kurmaktır. Saygıdeğer Hanımefendinin sözleriyle artık yeni söylemlere, yeni anlatılara, yeni bir uyanışa ihtiyacımız var. Sorunlara değil, önceliklere odaklanmalıyız. Çözüm, doğru bir yol haritası çizmekle başlar. O yol haritası, insanın doğayla kuracağı adil ilişkiyle mümkündür." diye konuştu.

Sıfır Atık Forumu'nun bu bilincin bir yansıması olduğunu vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Bu forum, dünyanın geleceği için hepimizi eşit sorumlulukta buluşturan ortak bir çağrıdır. Çünkü bu hareket, yaşamayı ve yaşatmayı ilke edinenlerin mücadelesidir. Artık mesele bireysel davranış değil, ortak bir vicdanın, ortak bir bilinçle harekete geçmesidir. Bugün, 'İnsan, Mekan ve Dönüşüm' temasıyla dünyanın dört bir yanından gelen sizlerle ortak bir iyilik paydasında buluşuyoruz. Biliyoruz ki bu forumdan çıkacak her fikir, geleceğin değişimini başlatacak bir bilinç tohumu olacaktır. Her paylaşım, yarının dünyasına yön verecek yeni bir düşünce kıvılcımıdır."

"Unutmayalım, dünyayı iyileştirmek, iyilerin elindedir"

Ağırbaş, 2022 yılında Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen sıfır atık kararının insanlığın ortak iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye için hayal ettiği çevre bilinci ve iyilik anlayışının Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı aracılığıyla bugün tüm dünyaya ilham, yön ve eylem enerjisi taşıdığını anlatan Ağırbaş, "Saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde atılan her adım, gelecek nesillerin yolunu aydınlatmaktadır. Bugün burada, bu çağrıyı küresel bir harekete dönüştüren siz değerli katılımcılar, bu salondan dünyaya iyilik ve ilham mesajı taşıyorsunuz. Unutmayalım, dünyayı iyileştirmek, iyilerin elindedir." diye konuştu.

"Birlikte dönüştürmenin zeminini kuruyoruz"

Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı'nın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde, iyiliğin, bilincin ve sorumluluğun ortak dilini insanlığın geleceğine miras bırakmak için çalıştığını kaydetti.

Amaçlarının yalnızca atığı azaltmak değil, değer üretmek, farkındalığı kalıcı kılmak ve dünyanın her köşesinde aynı bilinci yeşertmek olduğunu aktaran Ağırbaş, şöyle konuştu:

"Bu anlayış, yerel yönetimlerden özel sektöre, sivil toplumdan akademiye kadar geniş bir ekosistemi buluşturuyor. Bu işbirliğini güçlendiriyor, birlikte dönüştürmenin zeminini kuruyoruz. Bu anlayışı şimdi tüm insanlığın ortak mirasına dönüştürmek için yola devam ediyoruz. Çünkü biz inanıyoruz, daha temiz bir dünya, daha adil bir gelecek ve daha bilinçli bir insanlık mümkündür."

Ağırbaş, forum sonunda yayımlanacak İstanbul Deklarasyonu ile dünyayı, sıfır atık ekseninde birleşen ortak bir çevre vizyonunda buluşturmayı amaçladıklarının anlatarak, şunları kaydetti:

"Üç medeniyete başkentlik yapmış İstanbul, bugün yalnızca bu forumun ev sahibi değil, küresel sürdürülebilirlik vizyonunun da kalbi olmaya adaydır. Bu inançla geleceğe umut, doğaya sadakat ve insana saygı ilkesiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu yolculuk yalnız bir ülkenin değil, tüm insanlığın ortak yürüyüşüdür. Bu vesileyle sıfır atık vizyonunu küresel bir iyilik hareketine dönüştüren Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye, sürecin her aşamasında destekleriyle yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza katkılarıyla bu vizyona güç katan tüm devlet kurumlarımıza, Birleşmiş Milletler'in değerli yöneticilerine ve bu ortak hedefe inancını ortaya koyan tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum."