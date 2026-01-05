"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular 30 Nisan'a kadar sürecek

Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye işbirliğinde hayata geçirilen "Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na 30 Nisan'a kadar çevrim içi olarak başvurulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sanatın dönüştürücü gücünü çevresel farkındalıkla buluşturan anlamlı proje hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, "Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması", Türkiye genelinde sanatseverleri ve çevre gönüllülerini sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir zeminde buluşturuyor.

Sıfır Atık hareketinin kültürel dönüşüm vizyonunu sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan yarışma, atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanım ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda estetik ve özgün sanat eserlerine dönüştürülmesini teşvik ediyor.

Plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap gibi farklı atık türlerini sanatsal anlatı diliyle ele alan yarışma, atıklara yeni bir anlam kazandırmayı ve çevresel duyarlılığı toplumsal bir değer haline getirmeyi hedefliyor.

Sıfır Atık Vizyonu Sanatla Yeni Bir Anlam Kazanıyor

Sıfır Atık Hareketi'nin Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakıf, yarışmayla sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve toplumsal bir dönüşüm aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ulusal sınırları aşarak küresel ölçekte karşılık bulan "Sıfır Atık" vizyonu, BM işbirliğiyle yürütülen bu yarışma aracılığıyla sanatsal bir ifade alanına taşınıyor.

Bu kapsamda yarışmaya başvurular, 30 Nisan'a kadar çevrim içi kabul edilecek.

Yarışma kapsamında üretilecek eserlerin; özgünlük, estetik değer, yenilikçi malzeme kullanımı ve çevresel mesaj gücü açısından değerlendirilmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle "Atığın Hikayesi", toplumda atıkların yalnızca bir sorun değil, doğru yaklaşımla bir değere dönüşebileceğini ortaya koyan güçlü bir farkındalık zemini sunuyor.

Eserler 6 farklı kategoride değerlendirilecek

Yarışma, "plastik", "cam", "metal", "kağıt", "tekstil", "ahşap" atıklar olmak üzere 6 farklı kategoride düzenleniyor.

Her kategori için birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek. Ayrıca jüri tarafından uygun görülen bir esere "Vakıf Özel Ödülü" takdim edilecek.

Vakıf Özel Ödülü 100 bin lira, kategori birinciliği 50 bin lira, kategori ikinciliği 35 bin lira, kategori üçüncülüğü 25 bin lira olarak belirlendi.

Yarışma, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri tüm bireylerin katılımına açık olup, 15-18 yaş aralığındaki katılımcılar veli muvafakatiyle başvuru yapabilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada başvurular çevrim içi olarak alınacak, ön değerlendirme dijital ortamda gerçekleştirilecek.

Finale kalan eserler ise fiziki teslimin ardından, sanat, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında uzman isimlerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek.

"Atığın Hikayesi Sergisi" sanatseverlerle buluşacak

Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler, Sıfır Atık Vakfı ve BM Türkiye işbirliğiyle düzenlenecek "Atığın Hikayesi Sergisi" kapsamında sanatseverlerle buluşturulacak.

Eserler, çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, tanıtım ve farkındalık çalışmalarında ve dijital platformlarda da kullanılabilecek.

Sıfır Atık Vakfı, bu yarışmanın yalnızca bir sanat etkinliği değil; çevreye duyarlı yaşam biçimlerini teşvik eden, toplumsal farkındalığı güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan bütüncül bir hareket olduğuna dikkati çekiyor.

Yarışma, atıkların dönüşüm yolculuğunu sanat aracılığıyla görünür kılarken bireyleri, kurumları ve özellikle genç nesilleri sürdürülebilir bir geleceğin aktif paydaşı olmaya davet ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm sanatçıları, öğrencileri ve çevre gönüllülerini bu anlamlı yolculuğa katılmaya çağırıyor.

Başvurular, "https://sifiratikvakfi.org/" üzerinden alınıyor.