Sıfır Atık Projesi'nde geri dönüşüm kazanım oranı yüzde 30'a çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nde geri dönüşüm kazanım oranını yüzde 30'a çıkarıp 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını açıkladı. Proje kapsamında 96 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nde geri dönüşüm kazanım oranını yüzde 30'a çıkarıp 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız sınırları aşan Sıfır Atık Projemizde hedeflerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geri dönüşüm kazanım oranımızı yüzde 5 artırdık, yüzde 30'a çıkardık. 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık. Bu yıl yüzde 35'e yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.