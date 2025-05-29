'Sıfır Atık Mavi Hareketi' ile denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi

ANKARA - 'Sıfır Atık Mavi Hareketi' ile denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi. Denizler 20 bin 500 kamyon dolusu çöpten kurtarıldı.

Sıfır Atık Mavi Hareketi, 10 Haziran 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Bu kapsamda yayımlanan Deniz Çöpleri İl Eylem Planları'nın Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi ile 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanırken ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yaygınlaştırıldı.

Denizlerden 5 yılda 20 bin 500 kamyon dolusu çöp çıkarıldı

Sıfır Atık Mavi Hareketi ve "Birinci 5 Yıllık İl Eylem Planları" sonucunda denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi. Yani; denizler 20 bin 500 kamyon dolusu çöpten kurtarıldı. Bu çöpler uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildi.

Sıfır Atık Mavi "ikinci 5 yıllık il eylem planları" yürürlükte

6 Ocak 2025 yılı itibarıyla "İkinci 5 Yıllık Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" yürürlüğe girdi. 5 aylık süreçte yaklaşık 30 bin ton çöp denizlerden temizlendi. İkinci 5 yıllık İl Eylem Planları'nın uygulanmasıyla, deniz çöplerinin oluşumunu kaynağında önlemek için bölgeye özgü tedbirler alınmaya; kıyıda, deniz yüzeyinde ve deniz tabanında düzenli temizlik çalışmaları sürdürülmeye; ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetler yaygınlaştırılmaya devam edilecek.