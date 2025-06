Sıfır Atık Forumu öncesi iş dünyasıyla çalışma toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2023 yılında kurulan Sıfır Atık Vakfı, ekim ayında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu öncesinde iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcileri bir araya getirdi.

Üsküdar Kandilli'de bulunan vakıf binasında gerçekleştirilen çalışma toplantısına, Borsa İstanbul, Defacto, İGA, Emlak Konut, Şişecam, Hilton Grubu otelleri, UFS Tesis Yönetimi ve çeşitli AVM yöneticilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler'den (BM) gelen forum danışmanları da katıldı.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu kapsamında yapılan çalışma toplantısında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Moller, forumun sıfır atık alanında türünün ilk örneği olduğunu belirterek, "Bugün burada olma sebebimiz, sıfır atık forumunun ana yapı taşlarından birini konuşmak. Sıfır atık bağlamında iş fırsatlarını irdelemek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız." dedi.

Forumun üç temel hedefi olduğuna işaret eden Moller, "Öncelikle sıfır atık alanında İstanbul'un ve bu forumun küresel bir merkez, bir toplanma noktası olmasını sağlamak istiyoruz. İkincisi, sıfır atık çözümleri sunan işletmeler için bir buluşma alanı oluşturmak. Üçüncüsü ise Türkiye'de ve küresel ölçekte bu alandaki iş fırsatlarının paylaşılabileceği bir platform kurmak." ifadelerini kullandı.

Forumun paydaşlarının geniş bir yelpazeye yayıldığını vurgulayan Moller, "Restoranlar, oteller, inşaat şirketleri ve daha pek çok sektörden temsilcilerle birlikteyiz. Sıfır atık dediğimizde, bu kaçınılmaz olarak sürdürülebilirlikle el ele giden bir kavram. Bu nedenle meseleyi geniş bir spektrumda ele almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sıfır Atık Forumu'nun hem içerik hem kapsam açısından öncü bir girişim olduğunu kaydeden Moller, "Bu aslında türünün ilk örneği. Böyle bir küresel çabayı ve tüm paydaşları bir araya getirme açısından en iyi ve ilk örnek diyebiliriz. Türkiye'de böyle bir forumun yapılması, bu alanda merkez olma yolunda önemli bir adım." değerlendirmesini yaptı.

Moller, forumun her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesinin planlandığını belirterek, "Bu forumun ilk versiyonunu düzenliyoruz. Hedefimiz, sıfır atık alanında her yıl daha fazla çözüm, inovasyon ve fırsatın konuşulacağı sürdürülebilir bir yapı kurmak. Dünya artık bu tür küresel iş birliklerine ve somut çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor." şeklinde konuştu.

Forumdan beklenen sonuçlar

Toplantıya katılan şirket ve kurum temsilcileri de sıfır atık ve atıkların geri dönüşümü konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla 17-18 ve 19 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan forumun ardından ortaya konacak çıktıların, sıfır atığın çevresel ve sosyal dayanıklılık için kritik bir yaşam tarzı olduğunu güçlü biçimde teyit etmesi bekleniyor.

Kırılgan toplulukların ihtiyaçlarının ve katkılarının tanınmasıyla birlikte sivil toplum, özel sektör ve finans kuruluşları gibi kilit paydaşların desteğinin hedeflendiği forumda, atık analizlerinden finansmana erişime, kapasite geliştirmeden politika dönüşümüne kadar birçok başlıkta bölgeler ve sektörler arası yenilik ve bilgi paylaşımını teşvik edecek öncelikli konular belirlenecek.