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Şifa Kaynağı Alıç Meyvesinin Hasadı Başladı

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Orman meyvesi alıç, Adıyaman'da hasat edilmeye başlandı. Yabani alıç ağaçları aşılanarak organik tarım ile birlikte orman köylerine gelir sağlıyor. Aşılı alıç meyvesinin kilogramı 250 TL'den satılmakta.

Şifa kaynağı alıç meyvesinin hasadı başladı

ADIYAMAN - Birçok sağlık probleminin bitkisel ilaç tedavisinde kullanılan orman meyvesi alıcın hasadı başladı.

Türkiye'de Mersin, Sivas ve Adıyaman gibi belirli bölgelerde yoğun olarak bulunan yabani alıç ağaçları, aşılanarak orman köylerinin gelir kapısı oldu. Yabani alıçtan 4-5 kat daha büyük olan aşılı alıç meyvesinin kilosu piyasada 250 TL'ye satılıyor.

Yemiş olarak tüketilmesinin yanında, sirke ve turşusu yapılan alıç meyvesinin çeşitli sağlık problemlerine karşı bitkisel ilaçların yapımında kullanıldığı biliniyor.

Yabani alıç ağaçları aşılanarak, meyve bahçeleri oluşturuldu. Gölbaşı ilçesinde çiftçinin önemli gelir kaynağı haline gelen alıç bahçeleri Harmanlı Beldesi, Yaylacık, Aktoprak, Kösüklü, Azaplı ve Yeşiloba köyleri başta olmak üzere toplam 800 hektarlık alanda 120 bini aşılı, 80 bini aşısız 200 bin alıç ağacı bulunuyor.

Orman vasfını yitirmiş alanda bulunan alıç ağaçların yüzde 35'inin aşılanmasına doğal dengeyi bozmamak için izin verilmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mehmet Uylu, "Alıç ağaçlarımız gelir getirici türler kapsamında olup, orman ağacıdır. 2017'den 2022'ye kadar bu alıçları biz yüzde 35'i doğada kalacak şekilde aşılama yapmaktayız. Aşılamayı da orman köylülerine, kooperatiflere yaptırmaktayız. Bu şekilde orman köylülerine de ek gelir kaynağı oluşmaktadır. 800 Bin dekarda yaklaşık 200 bin adet fert bulunmaktadır" dedi.

Daha sonra konuşan Çiftçi Ali Suçağı ise konuşmasında, "Buralar önceden bakımsız orman niteliğindeydi. Orman niteliğini kaybetmişti. Ondan sonra biz burayı bakımını üstlendik. Alıçlarımızı baktık, budadık, aşılamasını yaptık. Aşıladıktan sonra, üç beş yıl bakımını sağladıktan sonra meyve verme şekline geldi. Alıcın birçok faydaları vardır" diye konuştu.

Şifa Kaynağı Alıç Meyvesinin Hasadı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Güncel

Adıyaman Ekonomi Sağlık Güncel Yabani Tarım Doğa

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