Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Şifa Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı, Ancak İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Şifa Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı, Ancak İhtiyaçlar Karşılanamıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli sağlık yetkilileri, Şifa Hastanesi'nin yenilenen bölümlerinin hasta kabulüne başladığını duyurdu, ancak yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönmesiyle artan acil ihtiyaçlar hala karşılanamıyor.

GAZZE KENTİ, 25 Şubat (Xinhua) -- Filistinli sağlık yetkilileri, son dönemde Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerinin yenilenmesiyle hasta kabulünün başladığını açıkladı.

Yenileme çalışmalarına rağmen hastane, özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönmesiyle birlikte yerel nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
img

Bakanlık 8 bin 500 personel alacak
img

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.