Şifa Hastanesi Hasta Kabulüne Başladı, Ancak İhtiyaçlar Karşılanamıyor
Filistinli sağlık yetkilileri, Şifa Hastanesi'nin yenilenen bölümlerinin hasta kabulüne başladığını duyurdu, ancak yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönmesiyle artan acil ihtiyaçlar hala karşılanamıyor.
GAZZE KENTİ, 25 Şubat (Xinhua) -- Filistinli sağlık yetkilileri, son dönemde Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerinin yenilenmesiyle hasta kabulünün başladığını açıkladı.
Yenileme çalışmalarına rağmen hastane, özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönmesiyle birlikte yerel nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel