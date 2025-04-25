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Şifa Deposunun Sezonu: Işkın Tezgahta

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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Elazığ'da doğal olarak yetişen ışkın, tezgahtaki yerini aldı. Kilosu 100 liradan satılmaya başlanan ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi ile dikkat çekiyor.

Şifa deposu ışkın, tezgahtaki yerini aldı

ELAZIĞ - Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, şifa deposu olan ışkın Elazığ'da tezgahtaki yerini aldı.

Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen 'ışkın', kilosu 100 liradan satılmaya başlandı. Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve doğunun muzu olarak bilinen ışkın, birçok rahatsızlığa iyi gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkının, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

Işkın satıcısı Zülfü Güngör, "Işkını Tunceli'den getiriyoruz. Munzur Dağlarında yetişiyor. İlk çıktığı zaman 250 liraya satıyorduk. Ancak, şu an güncel kilogram fiyatı 150 liradan alıcısını buluyor. Faydaları, şeker hastalarına birebirdir. Onun yanı sıra, tansiyon, kolesterol hastalığı olan vatandaşlarımız ışkının faydalarından yararlanıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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