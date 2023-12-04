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Sierra Leone Devlet Başkanı darbe girişimine tepkisini açıkladı

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Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Bio, hükümetinin ülkedeki darbe girişimine karşı tepkisinin 'hukuka saygı' çerçevesinde olacağını bildirdi. Bio, saldırıların ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak herkese hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu.

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Bio, hükümetinin ülkedeki darbe girişimine karşı tepkisinin "hukuka saygı" çerçevesinde olacağını bildirdi.

Bio, 26 Kasım'da başkent Freetown'da askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırılara ilişkin ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Hükümetinin darbe girişimine karşı tepkisinin "hukuka saygı" çerçevesinde olacağını kaydeden Bio, herkese hukuka saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Bio, statüleri ne olursa olsun olaydaki tüm suçlu tarafların yasalar çerçevesinde hesap vereceğini ifade ederek "Provokasyon ne olursa olsun, 26 Kasım olaylarına vereceğimiz yanıt tek bir parametreye göre ölçülecek ve belirlenecek: hukukun üstünlüğü, ne daha fazlası ne de daha azı." dedi.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım gecesi, Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, ülkede askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu belirtmişti.

Bio, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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