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Sierra Leone'de toprak kayması ve sellerde 6 kişi öldü

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Sierra Leone'de toprak kayması ve sellerde 6 kişi öldü

Sierre Leone'nin başkenti Free Town'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Sierre Leone'nin başkenti Free Town'da aşırı yağışların neden olduğu toprak kayması ve sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Free Town Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, yaptığı açıklamada, başkentte dün saatlerce süren yağışların toprak kayması ve sellere neden olduğunu belirtti.

Aki-Sawyerr, afette 4 kadın ve 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu kaydetti.

Bölgelerde onlarca evin hasar gördüğü afette, çok sayıda kişi yaralandı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afette hayatını kaybedenlerin aileleri ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bio, bu ayda yaşanan şiddetli sağanağın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisine ve sonuçlarına işaret ettiğine dikkat çekti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2017'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 600 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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