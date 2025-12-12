Haberler

Çinli Sağlık Ekibi Sierra Leone'de Tıp Öğrencilerine Eğitim Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sierra Leone'nin Freetown kentinde, Çinli sağlık ekibi, yerel stajyerlere kalp masajı eğitimi vererek Geleneksel Çin Tıbbı tekniklerini tanıttı. Eğitim, 15 hemşire ve 60 öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi.

FREETOWN, 12 Aralık (Xinhua) -- Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yerel stajyerlere kalp masajı eğitimi veren 26. Çinli sağlık ekibi üyeleri, 11 Aralık 2025.

Çinli sağlık ekibi, perşembe günü Sierra Leone Pingkang Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için düzenlenen Geleneksel Çin Tıbbı Uygun Teknikler Programı kapsamında ikinci aşama eğitimini gerçekleştirdi.

Oturumda, 15 hemşire ve 60 öğrencinin katılımıyla Geleneksel Çin Tıbbı becerileri ile hayat kurtaran kalp masajı uygulamalarına odaklanıldı. (Fotoğraf: Sierra Leone'deki 26. Çinli sağlık ekibi üyeleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
title