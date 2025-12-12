Çinli Sağlık Ekibi Sierra Leone'de Tıp Öğrencilerine Eğitim Verdi
Sierra Leone'nin Freetown kentinde, Çinli sağlık ekibi, yerel stajyerlere kalp masajı eğitimi vererek Geleneksel Çin Tıbbı tekniklerini tanıttı. Eğitim, 15 hemşire ve 60 öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi.
FREETOWN, 12 Aralık (Xinhua) -- Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yerel stajyerlere kalp masajı eğitimi veren 26. Çinli sağlık ekibi üyeleri, 11 Aralık 2025.
Çinli sağlık ekibi, perşembe günü Sierra Leone Pingkang Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için düzenlenen Geleneksel Çin Tıbbı Uygun Teknikler Programı kapsamında ikinci aşama eğitimini gerçekleştirdi.
Oturumda, 15 hemşire ve 60 öğrencinin katılımıyla Geleneksel Çin Tıbbı becerileri ile hayat kurtaran kalp masajı uygulamalarına odaklanıldı. (Fotoğraf: Sierra Leone'deki 26. Çinli sağlık ekibi üyeleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)