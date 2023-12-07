Sierra Leone'de darbe girişimi soruşturması: Eski Cumhurbaşkanı ifadeye çağrıldı

Sierra Leone'de 26 Kasım'daki darbe girişimine ilişkin eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın ifadeye çağrıldığı bildirildi. Devam eden soruşturma kapsamında polis, Koroma'yı ifade vermeye çağırdı.

Sierra Leone'de 26 Kasım'daki darbe girişimine ilişkin eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, 26 Kasım'daki darbe girişimine ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında polisin Koroma'yı ifade vermeye çağırdığını belirtti.

Bah, Koroma'nın 24 saat içinde Freetown'daki Ceza Soruşturmaları Departmanı Merkezine gelmesinin istendiğini kaydetti.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım gecesi, Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bah, ülkede askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu belirtmişti. Darbe girişimine ilişkin aralarında askerler ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.