Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak - Haberler

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Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak

AA - Adam Abu - Güncel
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Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2023'te yapılacak

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, cumhurbaşkanlığı seçim tarihi 24 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, cumhurbaşkanlığı seçim tarihi 24 Haziran 2023 olarak belirlendi.

Sierra Leone Seçim Komisyonu (ECSL), ülkede gelecek seçimlerin olası ertelenmesiyle ilgili aylardır süren spekülasyonlara karşı, belirlenen tarihi açıkladı.

ECSL, halkın yeni cumhurbaşkanını seçmek için 24 Haziran 2023'te sandık başına gideceğini duyurdu.

Sierra Leone'de aynı yıl içinde milletvekili ve yerel meclis üyeleri dahil yapılacak 3 seçim için seçmen kayıtlarının 3 Eylül-4 Ekim 2022'de yapılması planlanıyor.

Ülkede 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, görevindeki ikinci ve son 5 yıllık dönemi için yarışacak.

AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika, Haziran, Güncel, Haberler

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