Haber : Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio: "Ülkede düzenlenen protestoda hükümetimi devirmek amaçlandı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio: "Ülkede düzenlenen protestoda hükümetimi devirmek amaçlandı"

 - Güncelleme:
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio: 'Ülkede düzenlenen protestoda hükümetimi devirmek amaçlandı'

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde düzenlenen protestolarda "hükümetini devirmenin" amaçlandığını söyledi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde düzenlenen protestolarda "hükümetini devirmenin" amaçlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle 10 Ağustos'ta başlayan, siviller ve polislerden oluşan 29 kişinin ölümüne yol açan hükümet karşıtı gösterilerin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Bio, konuşmasında, ülkede düzenlenen protestoların, devam eden küresel ekonomik krizin neden olduğu yüksek yaşam maliyetine karşı bir tepki olmadığını belirtti.

Gösterilerle, demokrasiyle seçilmiş hükümetin şiddet yoluyla bozulmaya çalışıldığını savunan Bio, "Ülkede düzenlenen protestoda hükümetimi devirmek amaçlandı." dedi.

Bio, hükümetin gösterilerde yaşanan tüm ölümleri araştıracağını da ifade etti.

Olay

Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 21 sivil ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadesine yer vermişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Sierra Leone Hükümet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title