Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ikinci dönem için adaylığını açıkladı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde haziranda gerçekleştirilecek genel seçimlerde ikinci dönem için adaylığını açıkladı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde haziranda gerçekleştirilecek genel seçimlerde ikinci dönem için adaylığını açıkladı.

Seçim komisyonundan yapılan açıklamada, Bio'nun 24 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimlerde iktidar partisi Sierra Leone Halk Partisinin (SLPP) şemsiyesi altında ikinci dönem için adaylığını ilan ettiği belirtildi.

Komisyonun 58 yaşındaki Cumhurbaşkanı Bio'nun adaylığını kabul ettiği ve onayladığı bildirildi.

Ülkede 2018'deki seçimlerde ikinci olan ana muhalefet partisi Tüm Halkın Kongresinden (APC) Samura Kamara'nın adaylığının da onaylandığı kaydedildi.

Bio, Kovid-19 salgını vurmadan önce 2014 Ebola salgınının yaralarını sarmaya çalışan bir ülkede ekonomik zorluklar ve yüksek enflasyonla gölgelenen ilk döneminin ardından yeniden aday olacak.

Cumhurbaşkanı Bio, ilk döneminde, ilk ve ortaöğretim düzeyinde ücretsiz hale getirdiği kamu eğitimine erişimi iyileştirme çabalarını sürdürmeyi ve gıda güvenliğini artırmak için tarımsal üretimi artırmayı amaçladığını belirtmişti.

Ana muhalefet adayı 72 yaşındaki Kamara ise Sierra Leone'nin "sistemik zorlukları" olduğunu savunuyor.

Ülkede mali sıkıntılar ve hükümetin artan fiyatların etkisini hafifletmedeki başarısızlığı nedeniyle geçen ağustosta düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.