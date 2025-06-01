Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'dan BMGK'ya Afrika Temsili Çağrısı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'dan BMGK'ya Afrika Temsili Çağrısı
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Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Oxford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kalıcı temsil hakkına sahip olmasını talep etti. Bio, Afrika'nın kendi kaderini tayin hakkının göz ardı edildiğini ve adalet beklediğini vurguladı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kalıcı temsil hakkına sahip olması yönündeki çağrısını yineledi.

Bio, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin münazara topluluğu Oxford Union'da "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformunda Ortak Afrika Tutumu" başlıklı bir konuşma yaptı.

Afrika'nın uzun zamandır süregelen dışlanmışlığını "tarihsel bir adaletsizlik" olarak nitelendiren Bio, "Güvenlik Konseyi, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan yapıyı yansıtmaya devam ediyor ancak dünya artık o dünya değil." ifadesini kullandı.

"Afrika sadaka değil, adalet istiyor"

Bio, kıtanın kendi kaderini tayin hakkının görmezden gelindiğini vurgulayarak "Afrika sadaka istemiyor, Afrika adalet istiyor. Sadece 7,5 milyon Sierra Leonelinin değil, 1,3 milyar Afrikalının sesi olarak konuşuyorum." dedi.

Afrika Birliği'nin BMGK reformuna ilişkin resmi tutumunu savunan 10 devlet başkanından oluşan komitenin koordinatörlüğünü yürüten Bio, Ezulwini Mutabakatı ve Sirte Bildirisi çerçevesinde Afrika'nın taleplerini yineledi.

Bio, bu taleplerin arasında, Afrika'ya iki daimi üyelik ve beş geçici üyelik hakkı tanınması ve temsilcilerini belirleme yetkisinin Afrika Birliği'ne verilmesinin yer aldığını hatırlattı.

"Güvenlik Konseyi, Afrika olmadan eksiktir, etkisizdir ve adaletsizdir." diyen Bio, uluslararası toplumun bu konuda artan farkındalığını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bio, 2024 BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Gelecek İçin Pakt"a atıfta bulunan Bio, belgenin Afrika'nın dışlanmasının ahlaki ve pratik sonuçlarını kabul ettiğini hatırlattı.

BM'nin kuruluşunun 80. yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatan Bio, bu tarihi dönüm noktasının, mevcut yapıyı yeniden şekillendirmek için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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