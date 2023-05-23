Siemens Healthineers, Shenzhen'deki Ar-Ge Çalışmaları ile Üretimini Genişletecek

SHENZHEN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Alman sağlık teknolojisi şirketi Siemens Healthineers, Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen'de modern bir araştırma ve üretim tesisi kurmak için 1 milyar yuanın (yaklaşık 142 milyon ABD doları) üzerinde ek yatırım yapacağını ilan etti.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) Tıbbi Ekipman ve Sağlık Ürünleri Sergi Alanında sergilenen bir Siemens PET/CT cihazı, 6 Kasım 2021. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

SHENZHEN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Alman sağlık teknolojisi şirketi Siemens Healthineers, Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen'de modern bir araştırma ve üretim tesisi kurmak için 1 milyar yuanın (yaklaşık 142 milyon ABD doları) üzerinde ek yatırım yapacağını ilan etti.

Şirketin Pazartesi günü yaptığı duyuruya göre, bu tesis, Siemens Healthineers'ın Shenzhen'deki ikinci Ar-Ge ve üretim tesisi olacak.

Siemens Healthineers CEO'su Bernd Montag, "Çin, Siemens Healthineers için temel öneme sahip. Teknolojik bilgisi, ortaklıklara ve yeniliğe açıklığı sayesinde, hem yerel hem de küresel olarak bizim için şimdiden stratejik bir inovasyon itici gücü oldu ve olmaya da devam edecek" dedi.

Montag, "Shenzhen'de üretimin yanı sıra bir araştırma merkezine yatırım yapma kararımız, Shenzhen'in yenilikçi kapasitesinin ve öncü ruhunun bir kanıtıdır" dedi.

Siemens Healthcare, Shenzhen'de ilk merkezini 2002 yılında kurdu ve Shenzhen o zamandan beri şirketin en büyük araştırma ve üretim merkezlerinden biri haline geldi. Siemens Healthcare'in faaliyet alanları arasında manyetik rezonans sistemleri, anjiyografi sistemleri ve tıbbi elektronik bileşenler bulunuyor.