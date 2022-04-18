Sidney Limanı'na İki Yıl Aradan Sonra İlk Yolcu Gemisi Yanaştı

SİDNEY, 18 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde multi milyar dolarlık kruvaziyer endüstrisinin yeniden faaliyete geçmesiyle, iki yıldan fazla süredir ilk kez bir yolcu gemisi Pazartesi günü Sidney Limanı'na demirledi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sidney Limanı'na yanaşan Pacific Explorer yolcu gemisi, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sidney Limanı'na yanaşan Pacific Explorer yolcu gemisi, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sidney Limanı'na yanaşan Pacific Explorer yolcu gemisi, 18 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

Xinhua / Güncel