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Sidney'deki Coogee Plajı Gizemli Atıklar Nedeniyle Kapatıldı

Sidney'deki Coogee Plajı Gizemli Atıklar Nedeniyle Kapatıldı
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Avustralya'nın Sidney kenti, Coogee Plajı'nda cankurtaranların yüzlerce siyah top şeklindeki gizemli atık bulması üzerine plajı kapattı. Olayın ardından acil soruşturma ve temizlik operasyonu başlatıldı.

SİDNEY, 16 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde popüler Coogee Plajı, siyah top şeklindeki gizemli atıkların kıyıya vurması üzerine kapatıldı.

Sidney'in doğusunda bulunan plaj, Salı günü cankurtaranların tüm sahil boyunca top şeklinde yüzlerce atık bulmaları üzerine kapatıldı. Olayın andından plajda acilen soruşturma açıldı ve temizlik operasyonu başlatıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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