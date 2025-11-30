Sidney'de İki Uçağın Çarpışması: 1 Pilot Hayatını Kaybetti
SİDNEY, 30 Kasım (Xinhua) -- Sidney'in güneybatısında iki hafif uçağın havada çarpışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.
Polis yaptığı açıklamada, acil servislerin pazar günü saat 12.15 civarında Sidney'in merkezinin 50 kilometre güneybatısındaki Wedderburn banliyösünde yer alan havaalanı yakınlarında bir uçak kazası ihbarı üzerine harekete geçtiğini belirtti.
Polis memurlarına, iki hafif uçağın havada çarpıştıktan sonra birinin ormanlık alana düştüğü bilgisi verildi.
Polis, uçağın tek yolcusu olduğu düşünülen pilotun cansız bedeninin kaza yerinde bulunduğunu söyledi.
İkinci uçak ise havaalanına güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirirken pilot yara almadan kurtuldu.
Olayın Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu tarafından soruşturulacağı bildirildi.