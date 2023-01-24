Sidney'de Çin Yeni Yılı Kutlamaları
Güncel Haberler
SİDNEY, 24 Ocak (Xinhua) -- Fotoğrafta, Avustralya'nın Sidney kentinde, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı renkle aydınlatılan Sidney Opera Binası görülüyor, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yeni Güney Galler Yönetimi/Xinhua aracılığıyla)
SİDNEY, 24 Ocak (Xinhua) -- Fotoğrafta, Avustralya'nın Sidney kentinde, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı renkle aydınlatılan Sidney Opera Binası görülüyor, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yeni Güney Galler Yönetimi/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel