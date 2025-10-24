Sidney'de Açık Hava Heykel Sergisi Başladı

SİDNEY, 25 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Bondi Plajı ile Tamarama Plajı arasındaki sahil şeridi boyunca uzanan açık hava sergisi başladı. Dünyanın dört bir yanından sanatçıların heykellerinin yer aldığı "Deniz Kenarında Heykel" adlı sergi 3 Kasım'a kadar devam edecek.