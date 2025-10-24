Sidney'de Açık Hava Heykel Sergisi Başladı
Avustralya'nın Sidney kentinde, Bondi Plajı ile Tamarama Plajı arasındaki sahil şeridinde 'Deniz Kenarında Heykel' adlı açık hava sergisi, dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleriyle ziyarete açıldı. Sergi, 3 Kasım'a kadar sürecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel