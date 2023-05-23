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Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Güncel Haberler

Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı Konya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sırasında şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü.

Şiddetli yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

KONYA - Konya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sırasında şimşeklerin art arda çakması ile gece adeta gündüze döndü.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte gökyüzündeki yoğun şimşek aktivitesi dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 30 dakika boyunca art arda çakan şimşeklerin adeta geceyi gündüze çevirmesi kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre, Konya'da gök gürültülü sağanak yağışın sabahtan akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Konya Güncel Haberler

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