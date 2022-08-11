Şiddetli Yağmur Yemen'in Başkenti Sana'nın Eski Kentini Vurdu
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SANA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın eski kentinde şiddetli yağmurların yağdığı günlerde yoğun hasar almış bir bina görülüyor, 10 Ağustos 2022. Sana'nın eski kenti, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.
SANA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın eski kentinde şiddetli yağmurların yağdığı günlerde yoğun hasar almış bir bina görülüyor, 10 Ağustos 2022. Sana'nın eski kenti, 1986 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua
Xinhua / Güncel