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Şiddetli Yağışların Ardından Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki bir köyde, şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu mahsur kalan 60'tan fazla kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024

Kurtarma anının çeşitli görüntüleri

Şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından, Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki bir köyde mahsur kalan 60'tan fazla kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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