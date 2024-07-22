Şiddetli Yağışların Ardından Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki bir köyde, şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu mahsur kalan 60'tan fazla kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
ÇEKİM TARİHİ: 20 Temmuz 2024
Kurtarma anının çeşitli görüntüleri
Şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından, Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki bir köyde mahsur kalan 60'tan fazla kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)