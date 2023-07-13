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Şiddetli Yağışlar Hindistan'ı Vurdu

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YENİ DELHİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Delhi kentinin doğusundaki Yamuna Nehri'ni taşıran aralıksız şiddetli yağışların ardından alçak bölgelerde yaşayan insanların tahliyesine yardımcı olan Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

YENİ DELHİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Delhi kentinin doğusundaki Yamuna Nehri'ni taşıran aralıksız şiddetli yağışların ardından alçak bölgelerde yaşayan insanların tahliyesine yardımcı olan Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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