Şiddetli Yağışlar Hindistan'ı Vurdu
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YENİ DELHİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Delhi kentinin doğusundaki Yamuna Nehri'ni taşıran aralıksız şiddetli yağışların ardından alçak bölgelerde yaşayan insanların tahliyesine yardımcı olan Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
YENİ DELHİ, 13 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın Delhi kentinin doğusundaki Yamuna Nehri'ni taşıran aralıksız şiddetli yağışların ardından alçak bölgelerde yaşayan insanların tahliyesine yardımcı olan Ulusal Afet Müdahale Gücü üyeleri, 12 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel