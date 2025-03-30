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Şiddetli Yağış Kahvehaneyi Bastı, Vatandaşlar Sandalyelerle Kurtuldu

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, bir kahvehaneyi su bastı. İçeride mahsur kalan vatandaşlar, sandalyeleri dizerek su birikintisinden çıkmayı başardı. Yetkililer, yağışın devam edebileceği uyarısında bulundu.

Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde metrekareye 1 saatte yaklaşık 100 kilogram yağış düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar, sıraladıkları sandalyelerle su birikintisinin içinden çıkmayı başardı.

Malkara ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, kısa sürede sokakları dereye çevirdi. Hasköy Mahallesi'nde bir kahvehaneyi su basarken, içeride bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. Su seviyesi hızla yükselince çözüm arayan vatandaşlar, kahvehanedeki sandalyeleri yan yana dizerek kendilerine yol yaptı. Vatandaşlar su birikintisinin içinden bu şekilde çıkarken, mahallede birçok evin avlusu ve sokaklar da suyla doldu.

Yetkililer, yağışın devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mahallede metrekareye 1 saatte yaklaşık 100 kilogram yağış düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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