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Sağanak Sivas'ta su baskınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Güncel
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Sağanak Sivas'ta su baskınlarına neden oldu Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Sağanak Sivas'ta su baskınlarına neden oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Paşabahçe yoluna gelen sel suları yolun araç ulaşımına kapanmasına neden oldu. Araçlar yolda mahsur kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

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