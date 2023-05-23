Şiddetli yağış galerilerin çatılarını çökertti, 300 bin liralık zarar oluştu

ADANA Adana'da şiddetli yağış nedeniyle 2 galerinin çatısı çöktü, araçlar zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da sabaha karşı başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı.

İki iş yerinin çatısı çöktü

Adana Oto Center'da şiddetli yağışın etkisiyle iki iş yerinin satısı çöktü. Sabah iş yerine gelen çalışanlar çatıların çöktüğünü ve toplamda 4 aracın hasar gördüğünü tespit etti. Çöken çatı altındaki araçlar çıkartılırken toplam 4 araçta yaklaşık 300 bin liralık hasar meydana geldiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan galeri sahibi Hasan Abacı, "Bize buradaki arkadaşlar haber verdi ve geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Toplamda bizim 3 aracımız hasar gördü. 1 araçta yandaki galeride hasar gördü. Yaklaşık 300 bin liralık zararımız var. Ne yapacağız bilmiyoruz ama tek sevindiğimiz şey bizler burada değildik, can kaybı yok" ifadelerini kullandı.