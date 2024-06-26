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Şiddetli rüzgardan kırılan ağaç dalı aracın üzerine düştü

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Gündüz kavurucu sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da akşam başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle bir otomobilin üzerine ağacın dalları düştü, otomobil zarar gördü.

Şiddetli rüzgardan kırılan ağaç dalı aracın üzerine düştü

Şiddetli rüzgar ağaç dallarını kırıp geçti

ADIYAMAN - Gündüz kavurucu sıcakların etkili olduğu Adıyaman'da akşam başlayan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir otomobilin üzerine ağacın dalları düştü, otomobil zarar gördü. Gündüz hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu kentte gece ise şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın saatteki hızının 24 kilometreye ulaştığı Adıyaman'da ağaç dalları koptu.

Alitaşı Mahallesi Valilik yanındaki kaldırımdaki ağacın dalları rüzgar nedeniyle koparak park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin camları kırılırken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak olası bir kazanın önüne geçmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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