Şiddetli rüzgar ve fırtına apartman çatılarını uçurup direkleri devirdi Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına apartmanların çatılarını uçururken, elektrik direklerini de yıktı.

Şiddetli rüzgar ve fırtına apartman çatılarını uçurup direkleri devirdi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına apartmanların çatılarını uçururken, elektrik direklerini de yıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'te şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olmaya başladı. Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatısı rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtu. Olay sırasında bölgeden herhangi bir vatandaşın geçmemesi faciayı engelledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı.

Saatte 35 kilometre hızı bulan fırtına Karabük - Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde yer alan aydınlatma direğini yerinden sökerek devirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin trafiği bir süre ulaşıma kapatmasıyla devrilen direk olay yerinden kaldırıldı.