Eskişehir'de aniden etkisini arttıran şiddetli rüzgar sonucunda ağaçtan koparak enerji tellerine devrilen dal parçası, tramvay seferlerin geçici olarak durmasına neden oldu. Lokman Memişhan ise ağacın altından geçerken yaralanmadan kıl payıyla kurtulduğunu belirtti.

Şiddetli rüzgar sonucunda devrilen ağaç tramvay seferlerini aksattı

Ağacın üzerine devrilmesinden kıl payıyla kurtulan Lokman Memişhan:

"Yaralanmadan saniyelerle kurtuldum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de aniden etkisini arttıran şiddetli rüzgar sonucunda ağaçtan koparak enerji tellerine devrilen dal parçası, tramvay seferlerin geçici olarak durmasına neden oldu.

Eskişehir'de şiddetli rüzgar sonucunda Köprübaşı mevkiinde ağaçtan kopan büyük bir dal, tramvay enerji tellerinin üzerine devrildi. İsmet İnönü Caddesi'nden gelerek İki Eylül Caddesi'ne giden bir tramvay vatandaşların uyarısıyla son anda durdu. O anda bisikletle seyreden bir vatandaş da dalların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Enerji tellerine devrilen büyük dal parçası sonrası, tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi. Yetkililer Batıkent, Çamlıca ve Çankaya seferleri hariç tüm hatlardaki seferlerin geçici olarak durduğunu belirtirken, olay yerine gelen ekipler tellerin üzerine devrilen ağacı ve tramvay yoluna saçılan yaprakları temizledi.

"Yaralanmadan saniyelerle kurtuldum"

Bisikletiyle seyahat ederken ağacın üzerine devrilmesinden kıl payıyla kurtulduğunu belirten Lokman Memişhan, "Karşı taraftan bisikletimle geliyordum. Bir anlık şiddetli rüzgarla ağaçtan kopan dal elektrik telinin üzerine düştü. Tramvay vatmanına işaret ettik, hemen hattı durdurdular. Görevliler temizlik yapıyorlar. Bir de Reşadiye bölgesindeki hatta sıkıntı olduğunu duyduk. Hemen hattı durdurdular. Hat kesildiğinden dolayı aksi bir durum olmadı. Ağacın altından geçecek mesafe kalmadı, bir adımlık mesafe vardı. Yaralanmadan saniyelerle kurtuldum" dedi.