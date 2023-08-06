Erzurum'da bir manavda çalışan Burak Abuç, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan Abuç, iki gün hastanede tedavi gördü.

Şiddetli rüzgar şemsiye ve manav çalışanını böyle uçurdu

ERZURUM - Erzurum'da bir manavda çalışan Burak Abuç, düzeltmeye çalıştığı şemsiyenin şiddetli rüzgarla birlikte savrulmasıyla kendisini bir anda havada buldu.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan Abuç, iki gün hastanede tedavi gördü. Palandöken ilçesi Yıldızkent semtindeki bir manavda meydana gelen ilginç olayda, karpuzları güneşten korumak için konulan şemsiye şiddetli rüzgar nedeniyle havalandı. Şemsiyeyi bırakmak istemeyen ve kapatmaya çalışan Burak Abuç, şemsiye ile birlikte adeta havaya uçtu. Güvenlik kamerası görüntülerine de 5-6 metre uçan adam, yola kenarına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibi Burak Abuç'u hastaneye kaldırdı. Tedavisi sonrası taburcu edilen Burak Abuç'un durumunun iyi olduğu ifade edildi. Sosyal medya da paylaşılan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı.